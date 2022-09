L’arbre généalogique de la famille royale britannique et la succession complète au trône

JAMES DEVANEY/GETTY IMAGES

L’ordre de succession à la couronne est dicté, d’abord et avant tout, par l’ordre de naissance dans la famille royale britannique. Bien que cela n’ait pas toujours été le cas.

Dans l’après-midi du 8 septembre 2022, le prince William est donc devenu l’héritier présomptif. Mais qui seront les prochaines personnes en liste?

La réponse courte: c’est plutôt compliqué… mais, heureusement nous avons décomposé l’arbre généalogique de la famille royale britannique, avec les classements royaux et les titres qui l’accompagnent. Apprenez-en donc plus sur la reine Elizabeth II et la famille royale britannique ainsi que sur sa succession. (À ce propos, saviez-vous que durant son règne, la reine a transgressé 13 règles royales?)

Maintenant, voici ce qui arrivera maintenant que la reine Élisabeth II est décédée.

Erika Bisaillon/Selection.ca

Le roi Charles III

CHRIS JACKSON/GETTY IMAGES

Sa Majesté le roi Charles III est né le 14 novembre 1948 en tant que prince Charles Philip Arthur George. Premier enfant de la reine Elizabeth II et du prince Philip, il a occupé la place d’héritier du trône plus longtemps que tout autre monarque britannique de l’histoire. (Jetez un œil à ces 15 photos rarement vues du prince Philip!)

En août 1969, lors de ses 21 ans, il est investi en tant que prince de Galles lors d’une somptueuse cérémonie et, en 1981, il épouse Lady Diana Spencer. Le couple a ensuite deux fils, le prince William Arthur Philip Louis et le prince Henry Charles Albert David (alias le prince Harry). Charles et Diana divorcent en 1996 et Diana meurt dans un tragique accident de voiture un an plus tard.

En 2005, Charles épouse Camilla Parker Bowles, devenue, par la suite, la duchesse de Cornouailles. À cette époque, la famille royale britannique avait annoncé que Camilla prendrait le titre de princesse consort lorsque Charles deviendrait roi. Cependant, à l’occasion du 70e anniversaire de sa propre adhésion, Elizabeth a publiquement exprimé son désir que Camilla ait le titre officiel de reine consort. Ainsi, le roi Charles III règne désormais avec la reine consort Camilla à ses côtés. D’ailleurs, saviez-vous que ces 13 choses ont changé quand le Prince Charles est devenu roi?

L’héritier présomptif: le prince William, prince de Galles, duc de Cornouailles et de Cambridge

CHRIS JACKSON/GETTY IMAGES

Prenant les rênes de son père, Son Altesse Royale le prince William est désormais l’héritier de la Grande-Bretagne, le prochain à être roi dans l’arbre généalogique royal.

Né le 21 juin 1982, il a également pris le titre de duc de Cambridge en 2011, lorsqu’il a épousé Kate Middleton, devenue alors la duchesse de Cambridge.

Deux ans plus tard, en 2013, les Cambridge ont accueilli leur premier enfant, le prince George de Cambridge, suivi de la princesse Charlotte en 2015 et du prince Louis en 2018.

Lors de l’accession de Charles au trône, William a automatiquement repris le duché de Cornouailles de son père. Il restera à la fois duc de Cornouailles et duc de Cambridge jusqu’à ce qu’il devienne roi.

Le lendemain de la mort de la reine, Charles a officiellement nommé William prince de Galles, un titre accordé uniquement au suivant sur le trône. Cela signifie que la duchesse de Cambridge deviendra désormais Son Altesse Royale la princesse de Galles, duchesse de Cornouailles et de Cambridge.

La mort de la reine survient seulement quelques jours après le 25e anniversaire de la mort de la princesse Diana. D’ailleurs, plus surprenant encore, depuis sa mort ces 10 théories du complot circulent toujours.

Prince George de Cambridge

WPA POOL/GETTY IMAGES

Né le 23 juillet 2013, le prince George de Cambridge est deuxième sur la liste d’accession au trône après son père, le prince William. Lorsque William deviendra roi, George deviendra l’héritier présomptif, ainsi que le duc de Cornouailles et peut-être aussi le prince de Galles. (Profitez-en pour regarder ces 23 photos rarement vues de la famille royale britannique.)

Princesse Charlotte de Cambridge

Le 2 mai 2015, les Cambridge ont accueilli leur fille, la princesse Charlotte. Parce que la reine a ratifié le Succession to the Crown Act à peine deux mois avant la naissance de Charlotte, rien ne s’oppose à ce que Charlotte quitte sa place actuelle au troisième rang de la succession, sauf la naissance des héritiers de son frère, Prince George. Étant donné que Prince George n’a actuellement que 9 ans, cela pourrait prendre un certain temps.

Prince Louis de Cambridge

Le prince Louis, né le 23 avril 2018, est quatrième sur la liste d’accession au trône. Sa position risque de chuter lorsque George ou Charlotte auront leurs propres enfants. (Profitez-en pour regarder ces 21 photos et peintures des chiens de la famille royale britannique à travers l’histoire.)

Prince Harry, duc de Sussex

SAMIR HUSSEIN/GETTY IMAGES

Au moment de sa naissance en 1984, le prince Harry était troisième sur le trône. Harry a vu sa place dans la lignée de succession chuter davantage avec la naissance de chacun des trois enfants du prince William. Aujourd’hui, le prince Harry est cinquième sur la liste d’accession au trône, malgré le fait qu’il ne soit pas actuellement un membre actif de la famille royale britannique.

Harry – qui a épousé Meghan Markle en 2018, puis devenu le duc de Sussex – a admis se sentir marginalisé en tant que «plan de secours». Cela a peut-être contribué à la démission de Harry de ses fonctions de membre senior de la famille royale britannique. Mais d’autres facteurs sont également à considérer, notamment le malaise exprimé par la duchesse de Sussex à l’égard de la famille royale britannique et de ses règles. D’ailleurs voici 14 façons dont Meghan Markle a changé le prince Harry.

Au cas où vous vous poseriez la question, Harry n’est plus coiffé du prédicat honorifique de Son Altesse Royale (S.A.R.), mais il est toujours le duc de Sussex.

Saviez-vous que Meghan Markle est une bonne copine à la chanteuse Beyoncé? Voici 16 autres choses que vous ignoriez de Meghan Markle.

Maître Archie Harrison Mountbatten-Windsor

POOL/GETTY IMAGES

Né en 2019, le premier enfant du Sussex, Maître Archie Harrison Mountbatten-Windsor, n’a pas reçu de titre royal à sa naissance. La reine Elizabeth adhère aux règles existantes concernant les styles et les titres royaux, qui stipulent que l’enfant de tout fils du monarque a le droit d’être qualifié de S.A.R. et avec le titre de prince ou de princesse.

Bien que Harry lui-même soit l’enfant du fils du monarque, ses enfants n’entrent pas dans cette catégorie. Bien qu’il soit un roturier (une personne qui n’est pas noble), le jeune Archie fait toujours partie de l’arbre généalogique royal et il est actuellement sixième dans l’ordre d’accession au trône.

Ce qui est le plus étonnant, c’est que le château de Windsor ne devait pas être une résidence royale. Jetez un oeil à ces autres secrets que vous ignoriez à propos du château de Windsor.

Mlle Lilibet Diana Mountbatten-Windsor

Née le 4 juin 2021, Lilibet Diana Mountbatten Windsor est le deuxième enfant du duc et de la duchesse de Sussex. Elle porte le nom de son arrière-grand-mère, feu la reine Elizabeth II, dont le surnom d’enfance était Lilibet, et de sa grand-mère, feu Diana. (Saviez-vous que la soeur de la princesse Diana avait fréquenté le Prince Charles? Découvrez d’autres secrets sur la princesse Diana révélés après sa mort.)

Lili, comme on l’appelle, rencontre Elizabeth II quelques semaines seulement avant la mort de la reine. Bien qu’elle n’ait pas de titre royal, Lili est septième dans l’ordre d’accession au trône.

Prince Andrew, duc d’York

MAX MUMBY/INDIGO/GETTY IMAGES

Le troisième enfant d’Elizabeth II, le prince Andrew, frère cadet du roi Charles, est né une décennie après sa sœur aînée, la princesse Anne. Cependant, la place d’André dans l’ordre de succession devance celle d’Anne, car le système de primogéniture masculine était toujours en vigueur au moment des naissances respectives d’Anne et d’André. Jusqu’à ce que le frère aîné d’Andrew, Charles, commence à avoir ses propres enfants, Andrew était le suivant derrière Charles, comme Harry l’était pour William.

Malgré la révocation du prince Andrew à la suite des récents scandales – certains parleront plutôt de son renoncement à la vie publique –, il tient toujours compte de la succession britannique et se situe actuellement au huitième rang dans l’ordre d’accession au trône. Le prince Andrew et son ex-femme Sarah, duchesse d’York, ont deux enfants, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie.

Le divorce entre le prince Andrew et son ex-femme Sarah a été officialisé en 1996, mais apparemment, l’ex-couple vit toujours ensemble. 11 autres mystères persistent au sujet de la famille royale britannique.

Princesse Béatrice d’York

DANNY MARTINDALE/GETTY IMAGES

Née quatre ans après le prince Harry, la princesse Beatrice d’York, la fille aînée du prince Andrew, était autrefois le membre féminin le plus haut placé de la famille royale britannique. Au moment de sa naissance, la princesse Beatrice était cinquième en lice pour le trône (après Charles, William, Harry et Andrew). Cela a bien sûr changé lorsque la princesse Charlotte est née en 2015. Aujourd’hui, la princesse Béatrice se classe neuvième dans l’ordre de succession.

Lorsque la princesse Beatrice s’est mise à fréquenter Edoardo Mapelli Mozzi (alors père d’un jeune garçon de 2 ans), nombreux sont ceux qui ont cru que Beatrice avait éloigné ce dernier de la mère de son fils. Voici 11 autres scandales de la famille royale britannique qui ont choqué le monde entier.

Sienne Elizabeth Mapelli Mozzi

La princesse Beatrice a épousé le promoteur immobilier Edoardo Mapelli Mozzi en février 2020. Le 18 septembre 2021, les jeunes mariés ont accueilli leur premier enfant, Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Sienna n’a pas de titre royal, mais elle se situe au 10e rang dans la ligne de succession.

Princesse Eugénie d’York

En 1990, le prince Andrew et son épouse, Sarah Ferguson, accueillent une deuxième fille, la princesse Eugénie d’York, qui a épousé Jack Brooksbank en 2018. Elle se situe actuellement au 11e rang dans la lignée royale britannique de succession.

Beaucoup de mythes circulent autour de la famille royale. Avez-vous entendu parler de ces 6 «règles» de la famille royale britannique qui s’avèrent mythifiées?

Maître August Brooksbank

Le 9 février 2021, Son Altesse Royale la princesse Eugénie et Jack Brooksbank ont accueilli leur premier enfant, un fils nommé August Brooksbank. Bien qu’il n’ait pas de titre royal, August est le 12e en ligne pour le trône.

Prince Edward, comte de Wessex

MARK CUTHBERT/GETTY IMAGES

Né en 1964, Son Altesse Royale le prince Edward, comte de Wessex, est le plus jeune frère du roi Charles. Il est né avant l’abolition de la primogéniture masculine, et sa place dans l’ordre royal de succession est après ses deux frères et sœurs mâles plus âgés et leur progéniture. Cependant, pour la même raison, Edward, comme son frère aîné, le prince Andrew, apparaît dans l’ordre royal de succession avant sa sœur aînée, Son Altesse Royalevla princesse Anne.

Edward a épousé Sophie Rhys-Jones, aujourd’hui comtesse de Wessex, en 1999. Le couple a deux enfants, le vicomte Severn James Mountbatten-Windsor et Lady Louise Mountbatten-Windsor. Fait intéressant sur le prince Edward: Il est le seul frère du roi Charles qui n’a pas divorcé.

James Mountbatten-Windsor, Vicomte Severn

Prochaine étape dans l’arbre généalogique de la famille royale britannique: les enfants du prince Edward. Le deuxième né, James, est arrivé en 2007. Bien que James ait plusieurs années de moins que sa sœur, Lady Louise Mountbatten-Windsor, il est plus élevé dans l’ordre de succession, car il est né avant l’élimination de la primogéniture masculine.

Le titre de James, vicomte Severn, fait de lui un pair du roi (un titre de dignité qui signifiait anciennement vassal du roi), plutôt qu’un simple roturier comme les enfants du prince Harry et des princesses Béatrice et Eugénie. Il est également dans la prérogative de James de prendre le titre de prince et de S.A.R. lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans en 2025.

Né huitième sur le trône, James occupe désormais le 14e rang puisqu’il a sept cousins plus jeunes qui l’ont dépassé, grâce aux règles régissant l’ordre de succession. Outre l’ordre de succession, ces 14 règles d’étiquette doivent absolument être respecter par la famille royale britannique.

Lady Louise Mountbatten-Windsor

Au moment de la naissance de Lady Louise Mountbatten-Windsor en 2003, ses parents, le prince Edward et la comtesse Sophie, ont annoncé que Louise ne serait pas qualifiée de princesse, même si elle avait le droit de l’être, du fait qu’elle est l’enfant d’un fils de la reine. Au lieu de cela, Louise est devenue la première petite-fille de la reine Elizabeth à porter le nom de famille Mountbatten-Windsor dès sa naissance.

Comme James, Louise a la possibilité d’adopter le titre de «S.A.R. la princesse Louise» si elle choisit de le faire à l’âge de 18 ans. Bien qu’elle ait été éligible en 2021, son titre reste le même.

Comme son frère cadet, James, Lady Louise Mountbatten-Windsor était huitième sur le trône à la naissance, mais la naissance ultérieure d’un frère de sexe masculin l’a fait chuter au neuvième rang. Aujourd’hui, Lady Louise est 15e dans l’ordre d’accession au trône.

La série The Crown sur Netflix a créé une dépendance chez les téléspectateurs du monde entier… Voici une comparaison entre les acteurs de la série et les vrais membres de la famille royale britannique.

Princesse Anne, princesse royale

TIM GRAHAM/GETTY IMAGES

Lorsque la princesse Anne est née en 1950, sa place dans l’arbre généalogique royal était juste derrière son frère aîné, Charles. Cependant, le classement d’Anne a été immédiatement usurpé par ses jeunes frères, Andrew et Edward, lors de leurs naissances respectives. Anne a encore été déplacée à chaque naissance d’un enfant ou petit-enfant de Charles, Andrew et Edward. Elle est actuellement 16e en lice pour le trône.

Peter Philips

MARK CUTHBERT/GETTY IMAGES

Né en 1977, Peter Phillips est le premier-né de tous les petits-enfants de la reine Elizabeth II. Néanmoins, le neveu aîné du roi Charles se situe désormais au 17e rang du trône, car son lien avec le roi passe par la sœur cadette du roi, la princesse Anne.

De plus, parce que la princesse Anne est la fille d’un monarque, par opposition à un fils, ses enfants n’avaient pas le droit à la naissance d’être appelés Son Altesse Royale. Lorsque Peter est né en 1977, la reine Elizabeth a tout de même proposé de conférer ces styles royaux, mais Anne et son mari de l’époque, le capitaine Mark Phillips, ont refusé.

Peter Phillips, qui a embrassé sa vie de roturier, a tendance à rester à l’écart des projecteurs. Il n’aurait même pas dit à sa future épouse, Autumn Kelly, sa place dans l’arbre généalogique royal lorsqu’ils se fréquentaient. Elle le connaissait uniquement comme le directeur général de Sports and Entertainment Limited UK.

Du découpeur de viande au «casseur» de chaussures, les métiers royaux sont parfois inusités. Connaissez-vous ces 13 métiers royaux insolites qui existent réellement?

Savannah Phillips

Le premier enfant de Peter et Autumn Phillips est Savannah Phillips, née en 2010. Arrière-petite-fille aînée d’Elizabeth II, Savannah est actuellement 18e dans l’ordre de succession britannique, immédiatement après son père, Peter Phillips.

Isla Phillips

Née en 2012, Isla Phillips est la deuxième enfant de Peter et Autumn Phillips. Isla est 19e sur le trône.

Zara Tindall (née Phillips)

Le deuxième enfant de la princesse Anne est sa fille, Zara, née en 1981. Zara, comme sa mère et sa grand-mère, est une passionnée d’équitation. Elle a même participé aux Jeux olympiques de 2012 et a remporté la médaille d’argent.

Elle a épousé le joueur de rugby Mike Tindall en 2011. Ils ont trois enfants, Mia (née en 2014), Lena (née en 2018) et Lucas Tindall (né en 2021).

Mia Tindall

En tant que petits-enfants de la princesse royale, les enfants de Zara et Mike sont dans la lignée britannique, bien que beaucoup plus bas sur la liste. Née en 2014, Mia Tindall est 21e en lice pour le trône.

Lena Tindall

Le deuxième enfant des Tindall, sa fille Lena, est né en 2018. Comme sa sœur, Mia, elle n’a pas perdu sa place dans l’ordre de succession lorsque son frère, Lucas, est né en 2021 puisqu’en 2015, le système de primogéniture masculine a été aboli.

Lucas Tindall

Né en mars 2021, Lucas Tindall est le troisième enfant de Zara et Mike Tindall. Ce petit-neveu du roi Charles est actuellement 23e en lice pour le trône.

Comment la ligne de succession est-elle déterminée

Selon le site officiel de la famille royale britannique, «l’ordre de succession est la séquence des membres de la famille royale dans l’ordre dans lequel ils se tiennent en ligne avec le trône». De la fin du XVIIe siècle jusqu’à 2015, «le suivant» sur la liste après le monarque était le fils aîné du monarque, puis le fils aîné de ce fils et ainsi de suite.

Les filles étaient également dans la ligne de succession, mais risquaient de perdre leur place si un fils venait au monde. Par exemple, le deuxième enfant d’Elizabeth II était une fille, Anne, mais Anne a perdu sa place à la naissance de ses deux jeunes frères. La même chose est arrivée à Lady Louise Mountbatten-Windsor, qui a été évincée de sa place dans l’ordre de succession à la naissance de son jeune frère, James.

La loi sur la succession à la Couronne

En mars 2015, la Loi sur la succession à la Couronne est entrée en vigueur, mettant fin au système de primogéniture masculine. Moins de deux mois plus tard, la princesse Charlotte de Cambridge est née du duc et de la duchesse de Cambridge (le prince William et Kate Middleton) et est ainsi devenue quatrième sur le trône.

Trois ans plus tard, en 2018, lorsque le prince Louis de Cambridge est né, Charlotte a conservé sa place dans la lignée de succession. C’était la première fois qu’une femme membre de l’arbre généalogique royal britannique ne perdait pas son rang après la naissance d’un frère de sexe masculin.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!