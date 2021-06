6 «règles» de la famille royale qui sont en fait des mythes

7 / 7

MACIEJGILLERT/SHUTTERSTOCK.COM

Les contacts physiques doivent être limités

Comment interagir avec un membre de la famille royale? Eh bien, il existe une règle selon laquelle il ne faut jamais toucher un membre de la famille royale, que ce soit d’une poignée de main ou par une accolade, à moins qu’il ne soit à l’origine du geste. Mais en 2009, lorsque la Reine a posé pour des photos avec Barack et Michelle Obama, la Première Dame a passé son bras autour de Sa Majesté et la Reine a fait de même! La Reine a-t-elle désobéi à sa propre règle? Angela Kelly, son habilleuse principale (et amie proche), affirme que non. «C’était un instinct naturel pour la Reine de montrer de l’affection et du respect pour une autre grande dame et il n’y a vraiment aucun protocole à respecter», explique Kelly dans son livre, The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and The Wardrobe. En fait, vous remarquerez que William, Kate, Harry et Meghan sont très affectueux et qu’ils acceptent volontiers les accolades des personnes qui leur rendent visite.

