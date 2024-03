Découvertes Sélection d’avril

Contemporanea Progetti

Profession gladiateur

Souvent représentés comme des hommes sanguinaires, les gladiateurs furent pourtant des hommes respectés, qui suscitaient l’admiration de leurs contemporains. Parmi nos découvertes du mois d’avril, le musée de la Civilisation à Québec ouvre ses portes sur la vraie nature de ces combattants dans une exposition qui commencera le 21 juin prochain. Une incursion dans le quotidien de ces guerriers au destin particulier, l’origine des combats, le code de vie des gladiateurs, leur courage et leur force glorifiés à travers l’art, entre autres. En témoigne la présence de précieuses pièces datant de l’époque de la Rome antique, provenant des collections de prestigieux musées italiens.

L’huile de loup marin

Dans un récent numéro, nous avons parlé des avantages d’ajouter la viande de phoque à son menu, voici l’un de ses autres produits dérivés. Consommer l’huile de phoque (nommée de façon plus élégante huile de loup marin) permet de profiter de sa concentration élevée en DPA (acide docosapentaénoïque) – un acide gras oméga-3. Car il faut savoir que la plupart des omégas-3 disponibles sur le marché son chimiquement modifiés alors que l’huile de loup marin est pure et 100% naturelle. Consommée quotidiennement, elle peut améliorer la santé cardiovasculaire, la santé mentale et cognitive, les articulations ainsi que le développement du fœtus et du nourrisson.

De plus, il existe une version de cette huile pour les animaux de compagnie qui gagne à être connue davantage. Plus facile à digérer que l’huile de poisson, elle permet de rendre la peau de Fido plus saine, d’améliorer son pelage, de protéger son cœur et d’aider le développement neurologique. D’ailleurs, l’huile de phoque oméga-3 pour chiens et chats est fabriquée à partir de la même huile de phoque utilisée pour les produits destinés aux humains. Approuvée par Santé Canada, une simple petite cuillère d’huile de loup marin au quotidien, et le tour est joué!

Éditions Parfums d'Encre

Pédaler

Conseils et périples à vélo

Jean-Philippe Guay

Enfin, un livre conçu pour les simples cyclistes: celle qui aime prendre son vélo comme moyen de transport ou celui qui veut faire de belles balades le weekend. À tous ceux et celles, aussi, qui rêvent de partir en tourisme à vélo sur les routes du Québec ou d’ailleurs.

L’auteur du livre précise d’emblée: «Je ne suis pas un grand champion ni un maillot jaune du Tour de France. J’ai même une histoire similaire à celle de plusieurs cyclistes: un bon Average Joe qui aime pousser dans les pédales de temps en temps.»

Que ce soit par ses conseils sur l’entretien du vélo ou sur la façon de bien choisir sa monture, pour les informations pratiques sur la règlementation au Québec, pour les destinations à privilégier ou pour son guide du vélo d’hiver: tout est là, même une infographie sur l’anatomie du vélo.

Un très beau livre, qui vous donnera envie de pédaler en été comme en hiver!

En librairie dès le 10 avril 2024

Apprenez-en plus sur ces 7 critères pour savoir comment bien choisir son vélo.

Traiter les cernes

Paraître fatigué est parfois plus préoccupant que de l’être vraiment. En tout cas, il semblerait que 6 Canadiens sur 10 pensent que des cernes ou des poches sous les yeux leur donnent l’air plus fatigué qu’ils ne le sont vraiment. L’automne dernier, Galderma lançait le nouveau Restylane®Eyelight, une solution innovante à base d’acide hyaluronique injectable pour le comblement dermique, conçu pour réduire l’apparence du creux sous les yeux.

Traitement ciblé, cet agent de comblement est conçu spécifiquement pour corriger le creux sous les yeux – résultant du manque ou de la perte de volume dans cette zone, qui a tendance à s’accentuer avec l’âge.

Une solution qui pourrait bien plaire à ceux et à celles qui souhaitent améliorer leur apparence sans en faire trop. Toutefois, une injection peut coûter 800$ et, si l’on opte pour des retouches, le montant peut s’élever à 4000$. Mais l’effet du produit est subtil et peut durer jusqu’à 12 mois. Disponible au Canada depuis juin 2023, Restylane®Eyelight peut être administré dans certaines cliniques esthétiques. (Et n’hésitez pas à découvrir ces crèmes contour des yeux qui ont fait leurs preuves.)

