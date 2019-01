The Crown : démêler le vrai du faux concernant la famille royale

La série The Crown, de Netflix, sur la vie de la reine Élisabeth II, est une fiction historique. La question est de savoir ce qui tient des faits et ce qui relève de la fiction.

Alex Bailey/Netflix/Kobal/Shutterstock

Le roi George VI n’était pas encore malade en 1947

La série The Crown débute en 1947 dans une scène où l’on voit le roi George VI (le père d’Élisabeth) cracher du sang. Mais dans la vraie vie, le roi George VI, qui a succombé à un cancer du poumon en 1952, n’était pas encore malade en 1947. C’est un an plus tard qu’il a commencé à souffrir de douleurs aux jambes. Les médecins ont diagnostiqué et opéré un blocage artériel, et son cancer du poumon n’a été diagnostiqué qu’en 1951.

