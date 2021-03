11 choses que vous ne savez pas sur l’équinoxe de printemps

1 / 11

XUANYU HAN/GETTY IMAGES

Qu’est-ce que l’équinoxe de printemps?

Vivement le 20 mars 2021! Vous avez peut-être déjà entendu dire que l’équinoxe de printemps est le premier jour officiel du printemps, et c’est vrai que cet évènement plein de promesses a traditionnellement marqué le début du printemps pour de nombreuses cultures ainsi que le début de la nouvelle année dans les calendriers indien et persan. Même aujourd’hui, le printemps, ou l’équinoxe «vernal», marque souvent le premier jour du printemps, mais il marque surtout le début du printemps astronomique par opposition au printemps météorologique.

Les saisons météorologiques sont regroupées par mois en fonction des variations de temps et de température. Les météorologues et les climatologues s’entendent pour dire que le premier vrai jour du printemps dans l’hémisphère Nord devrait être le 1er mars.

Alors, qu’est-ce que l’équinoxe de printemps? Un équinoxe est le moment dans le temps et dans l’espace où le soleil est positionné directement au-dessus de l’équateur, ce qui arrive seulement deux fois par année aux équinoxes de printemps et d’automne. En mars (habituellement le 20 ou le 21), le soleil traverse l’équateur du sud au nord en apportant chaleur et lumière dans l’hémisphère Nord et en plongeant l’hémisphère Sud dans son obscurité d’automne et d’hiver. En septembre (autour du 22 ou du 23), le soleil retraverse du sud au nord, annonçant ainsi l’arrivée de l’automne dans l’hémisphère Nord et le début du printemps dans l’hémisphère Sud.

Le mot «équinoxe» vient du latin signifiant «égal» et «nuit» car au moment où le soleil traverse l’équateur (la ligne médiane de la Terre), les heures de clarté et d’obscurité sont pratiquement égales. Les jours médians entre les solstices sont donc appelés équinoxes. C’est l’une des choses à savoir sur le solstice d’été. Les équinoxes sont les seuls moments où le soleil se lève pile à l’est et se couche pile à l’ouest pour tout le monde sur la planète.