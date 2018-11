9 secrets concernant la princesse Diana que personne connaissait avant sa mort

C’était contre l’étiquette de la famille royale de manger dans la cuisine avec des employés et pas dans une salle à manger, mais la princesse Diana ne s’empêchait pas de briser le protocole. Son chef personnel, Darren McGrady, a déclaré qu’elle entrait simplement dans la cuisine et mangeait au comptoir pendant qu’il rangeait, ce qui était inouï de de la part d’un membre de la royauté. Elle aurait même déjà fait du café pour leur deux.

L’une des révélations les plus troublantes des cassettes audio de la Princesse Diana est qu’elle a lutté contre la dépression et a même tenté de s’enlever la vie. Elle a dit dans ses enregistrements: «J’étais si déprimée et j’essayais de me couper les poignets avec des lames de rasoir.» Elle a également parlé avoir souffert de boulimie et que ce trouble de l’alimentation a commencé après que le prince Charles ait mis la main sur sa taille et lui a dit: «Un peu gros ici, n’est-ce pas?»

9 / 9



9. Elle était harcelée par les paparazzi.

Avec trois nouveaux documentaires sur la princesse Diana, le prince William et le Prince Harry ouvrent leurs souvenirs de leur mère. Certains sont épanouis, comme la façon dont elle les a impliqués dans ses oeuvres de bienfaisance. Mais leurs souvenirs de Diana traitant des paparazzi sont inquiétants. Comme le dit le prince William dans le documentaire ITV et HBO, Diana, notre mère: sa vie et son héritage: «Si vous êtes la Princesse de Galles et vous êtes une mère, je ne crois pas qu’être poursuivie par 30 gars sur des motos qui bloquent votre chemin, qui vous crachent dessus pour obtenir une réaction de votre part et faire pleurer une femme en public pour obtenir une photo, est approprié. Harry et moi, nous avons du passer à travers ça. »

Vous aimerez aussi:

18 fois où Kate Middleton et la princesse Diana ont porté pratiquement le même look

11 adorables photos de la Princesse Charlotte

14 règles d’étiquette que la famille royale doit respecter absolument

Tiré de RD.com: 9 Secrets About Princess Diana No One Knew About Until After Her Death