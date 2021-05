Famille royale britannique: 12 mystères qui persistent encore

1 / 13

La disparition du roi Édouard V et de son frère

En avril 1483, le prince Édouard IV meurt, et son fils aîné, Édouard V, alors âgé de 12 ans, accède au trône. Son oncle, le frère de son père, le duc de Gloucester, est à ses côtés en tant que «protecteur du royaume». Mais peu après, le duc envoie Édouard V et son frère plus jeune, âgé de 10 ans (Richard, duc de York) à la tour de Londres (à la fois une résidence et une prison)— pour leur «protection». En juin, le duc se déclare lui-même roi Richard III. Édouard et son frère n’ont jamais été revus par la suite. Deux squelettes ont été trouvés dans la tour et sont soupçonnés d’être les deux frères; Richard III a longtemps été soupçonnée d’avoir fait assassiner ses neveux.

