14 choses qui vont changer quand le Prince Charles deviendra roi

SHUTTERSTOCK

En cas d’incapacité de la Reine, le Prince Charles deviendra régent

Mais dans l’éventualité où la Reine ne pourrait plus exercer ses fonctions (en cas de grave maladie mentale ou physique, par exemple), le Prince Charles deviendrait régent. Selon les spécialistes des questions constitutionnelles de l’École de Politique publique de l’Université de Londres (UCL), une preuve médicale de cette incapacité serait requise, et trois personnes parmi les suivantes devraient attester de l’incapacité de la souveraine: son époux, le Prince Philip, le Lord Chancelier, le Président de la Chambre des Communes, le Lord Juge en chef, et le Maître des Rôles (Master of the Rolls).

Mais, ce n’est pas le scénario le plus probable. Quand la Reine vieillira, il se passera probablement ceci: «La Reine conservera son titre et certaines fonctions royales, tandis que son fils, le prince de Galles, assumera davantage de ses engagements publics et aura un pouvoir décisionnel accru en coulisse, dit Carolyn Harris. Le Prince de Galles entreprend déjà des voyages à l’étranger dans les pays du Commonwealth au nom de la Reine, et dans les années à venir, il assumera davantage certaines fonctions de la Reine au Royaume-Uni.»

