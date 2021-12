15 choses qui arriveront lorsque la reine Élisabeth II mourra

1 / 15

SCOTLAND/SHUTTERSTOCK

L’opération «London Bridge» sera enclenchée

On a l’impression que la reine Élisabeth II est en vie depuis toujours. À 95 ans, c’est le monarque britannique avec le règne le plus long, ayant pris le trône à l’âge de 25 ans en 1952. Il est donc normal de ne pas savoir ce qui se passera exactement à son décès. Même si son père n’est mort qu’à l’âge de 56 ans, sa mère a vécu jusqu’à 101 ans; la longévité est donc dans son sang. Et une chose est sûre: la Reine Élizabeth II ne cédera jamais le trône!

Mais comme la mort est inévitable, il existe des plans conçus minutieusement pour que la situation soit traitée avec grâce et respect, en plus de maintenir le niveau de tradition et de cérémonies que la reine mérite. Selon The Guardian, le plan se nomme «London Bridge».