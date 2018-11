À Noël, à Pâques ou lors d’autres fêtes, la vie de la famille royale britannique n’est pas aussi somptueuse que l’on pourrait penser. Voici 10 traditions de la famille royale que vous pourriez emprunter.

Miser sur des cadeaux « simples »

Au lieu de trop réfléchir au cadeau que l’on va faire ou d’acheter un cadeau très dispendieux, la tradition familiale royale est de rester simple. Ils évitent les cadeaux coûteux et privilégient les cadeaux un peu stupides, mais font tout de même attention à éviter les cadeaux envoyant un mauvais message. « Plus c’est fou, plus c’est original et plus ils aiment », a déclaré l’ancien chef royal Darren McGrady à People. « Il ne s’agit pas de quelque chose de vraiment incroyable ou d’une montre Cartier. Par exemple, le prince Harry a donné un bonnet de douche à la reine Elizabeth qui disait : “Ain’t life a b*tch” et Kate Middleton aurait donné à son beau-frère une trousse “Grow Your Own Girlfriend” en 2001 (bien que juste, elle lui a aussi offert des mocassins Gucci parce que “toutes ses chaussures ont des trous”).

