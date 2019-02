12 scandales de la famille royale qui ont choqué le monde

Apprenez-en plus sur le côté sombre de la vie de la princesse Diana : voici 9 secrets révélés après sa mort.

Diana a révélé au monde entier qu’« il y avait trois personnes dans ce mariage, et que cela faisait beaucoup de monde ». Cet épisode disgracieux a brutalement pris fin en 1997 avec la mort accidentelle de Diana dans un accident de voiture à Paris. Charles a ensuite épousé Camilla Parker Bowles, le « numéro trois » dont Diana parlait.

La relation entre Charles et Diana a été tendue dès le début, mais après la séparation du couple en 1992, le prince et la princesse de Galle ont commencé à se crêper publiquement le chignon au sujet de leurs infidélités respectives.

5 / 12

Historia/Shutterstock

L’abdication du roi Edward VIII

Bien que scandaleuse, elle n’a pas été causée par l’infidélité, mais par l’amour. En 1936, le nouveau roi annonce son intention d’épouser Wallis Simpson, une socialiste américaine qui était en train de divorcer pour la deuxième fois. Comme le mariage d’un roi avec une divorcée dont l’ex-conjoint est encore vivant aurait violé le droit civil et religieux de l’époque, une crise constitutionnelle a éclaté.

Moins d’un an après le début de son règne, dans un geste sans précédent et vivement critiqué, le roi choisit l’amour plutôt que le pouvoir et abdique, changeant ainsi à jamais le cours de l’histoire.

Jetez un oeil aux photos du quatrième membre royal sur les rangs de la succession : la princesse Charlotte.