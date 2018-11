Arts et culture

14 règles d’étiquette que la famille royale doit respecter absolument

De la façon dont vous mangez à la façon dont vous descendez un escalier, voici ce qu’il faut pour avoir les manières d’un membre de la famille royale.

1 / 14 Alan-Davidson/Silverhub/Shutterstock S’asseoir convenablement L’une des pires choses qu’une femme de la famille royale peut faire — en ce qui concerne les règles de l’étiquette – est de s’asseoir avec les jambes croisées. Les jambes et les genoux doivent être maintenus ensemble, quoiqu’un léger croisement à la cheville est permis. Une pose populaire se nomme « la duchesse inclinée » et a été inventée par Beaumont Etiquette et nommée pour la duchesse de Cambridge, Kate Middleton. Cette position assise consiste à garder ses genoux et ses chevilles ensemble et à incliner ses jambes sur le côté. Une posture modeste qui fait paraître les jambes plus longues. En fait, la défunte princesse Diana était déjà reconnue pour faire exactement la même pose. Ne manquez pas les 9 secrets sur la princesse Diana révélés après sa mort.

2 / 14 Rex/Shutterstock Faire une révérence subtile Les révérences royales n’ont pas besoin d’atteindre le sol. Posez simplement une jambe derrière l’autre, pliez vos genoux et inclinez légèrement votre tête. Cependant, des révérences plus inclinées et de longues pauses sont des signes de respect et de formalité, par exemple lors de la rencontre de la reine Elizabeth II. Si les révérences font partie du quotidien de la famille royale, certaines habitudes lui sont inconnues : voici 6 petits gestes que la reine Elizabeth II n’a jamais posés.