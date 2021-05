14 façons dont Meghan Markle a changé le prince Harry

10 / 15

Il prend ses distances avec les journalistes

Dans le passé, le prince Harry et le prince William ne manquaient pas de collaborer avec les médias lors des tournées mondiales, leur offrant même un verre ou un thé. Alors, quand Harry et Meghan ont décidé de bouder la tradition durant leur tournée de l’Australie, les reporters royaux n’en ont pas été ravis.

«On avait l’habitude de se retrouver dans un pub et de se parler d’un peu de tout, on s’entraidait», raconte Arthur Edwards, photographe de The Sun, au New York Times. «C’était franc et ouvert, et on n’en parlait pas dans nos chroniques. Maintenant, ce n’est même pas un bonjour. Rien. Plus aucun égard pour nous.» Mais après ce que nous avons appris au sujet de Harry, et surtout, de la façon dont Meghan a été traitée par les médias, on ne peut pas trop s’en étonner.