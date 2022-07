21 photos et peintures des chiens de la famille royale à travers l’histoire

Si vous avez regardé la série The Crown, vous serez surpris de connaître ce qui est vrai (ou faux) concernant la famille royale.

Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon est la femme du roi George VI. Elle a donné naissance à deux filles, la reine Elizabeth II et la princesse Margaret. Elle a obtenu son titre de reine mère quand sa fille Elizabeth a accédé au trône. On voit ici la reine mère jeune fille, avec son chien, lors d’une fête en Écosse.

10 / 21

HISTORIA/SHUTTERSTOCK

La reine Elizabeth II lorsqu’elle était enfant

Sur cette photo datant de 1933, on voit George VI (à l’époque Albert, duc de York) et la reine mère (alors Elizabeth, duchesse de York) photographiés avec leurs enfants, la princesse Elizabeth et la princesse Margaret. Ils sont accompagnés de plusieurs chiens, dont Dookie, le premier corgi de la famille royale. Dookie fut un cadeau offert aux princesses, de leur père. Ce chien a gagné le cœur des fillettes. En particulier celui d’Elizabeth, dont la passion pour les corgis est connue à travers le monde.