Voici pourquoi les Britanniques ne veulent pas du prince Charles comme roi

La princesse Diana a déjà affirmé vouloir être la reine de cœur des gens, et cela s’est avéré être le cas. C’est aussi une des raisons pour laquelle beaucoup de gens n’aiment pas son ex Charles; ils ne lui ont pas pardonné son mauvais comportement avec Diana pendant leur mariage. Retour en arrière sur le mariage de la princesse Diana et du prince Charles en photos.

Ils ne veulent pas d’un roi «pétulant»

Si vous feuilletez la plupart des livres consacrés à famille royale, vous verrez que le prince Charles n’est pas exactement loué par les biographes. Même ceux qui ont un lien plus ou moins étroit avec le prince n’hésitent pas à souligner ses défauts. Par exemple, Tom Bower, l’auteur de Rebel Prince, décrit le prince Charles comme étant irritable et indifférent au mal qu’il fait aux autres. Certains de ses coups de gueule et de ses crises de colère ont ainsi été rendus publics, nuisant encore plus à sa réputation.