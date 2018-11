23 photos rarement vues de la vie de la famille royale

5 / 23

Historia/Shutterstock

Les enfants de George V, dont deux futurs rois

Les quatre enfants aînés (sur six) du roi George V et de sa femme Mary de Teck : David (souvent nommé Édouard), le premier-né qui devient le roi Édouard VIII en 1936 pour abdiquer un an plus tard afin de marier une Américaine divorcée, Wallis Simpson; Albert (le deuxième fils qui devient le roi George VI après l’abdication d’Édouard VIII et qui est le père de la reine Elisabeth II), la princesse Mary et le prince Henry. Confus?

Remémorez-vous les 8 évènements marquants de la famille royale en 2018 grâce à ces photos.