Mort de la princesse Diana: 10 théories du complot qui circulent toujours

Le prince Charles ne pourrait pas se remarier si Diana était toujours en vie

Bizarrement, la princesse Diana semblait avoir eu une étrange prémonition de sa mort. En effet, suite à sa séparation avec le prince Charles, elle envoya une lettre à son majordome contenant une prédiction d’une précision déconcertante.

Elle écrit: «Aujourd’hui, par cette journée d’octobre, je suis assise à mon bureau, désireuse que quelqu’un me serre dans ses bras et m’encourage à rester forte ou encore à garder la tête haute. Cette phase précise de ma vie, la plus dangereuse – [quelqu’un] planifie «un accident» avec ma voiture, une panne de frein et une grave blessure à la tête afin de lui donner le champ libre pour se marier».

Bon nombre de médias n’ont pas diffusé la suite de la lettre, bien que la princesse poursuit, mentionnant que le prince Charles veut épouser une femme nommée Tiggy et que Camilla n’est «rien d’autre qu’un leurre» — ce qui va à l’encontre du fait que le prince Charles a finalement épousé Camilla Parker Bowles, le 21 mars 2005.

Le majordome, quant à lui, a déclaré quelques années plus tard que selon lui, trop d’importance avait été accordée à ce message, une simple pensée anxieuse passagère de la princesse Lady Di.

