Voici l’invention la plus importante de l’année de votre naissance

rd.com, Getty Images 1977: L'ordinateur personnel L'année 1977 a marqué l'arrivée du premier ordinateur personnel. Trois ordinateurs ont alors été commercialisés: l'Apple II, le Commodore PET et le TRS-80 de Radio Shack. Selon le Computer History Museum, l'Apple II s'est vendu entre 1977 et 1993, ce qui lui a valu d'être considéré comme l'une des «gammes d'ordinateurs personnels les plus durables». Le site indique que des millions d'unités ont été vendues au cours de ces 16 années. L'Apple II était une machine tout-en-un, équipée d'une carte logique, d'une alimentation à découpage, d'un clavier, d'un boîtier, de manettes de jeu et d'une copie du jeu Breakout. Le Commodore PET, en revanche, a été abandonné en 1982 après seulement cinq ans de commercialisation.

rd.com, Getty Images 1978: Le GPS Pour les personnes qui n'ont pas le sens de l'orientation, l'invention suivante est de taille. Le GPS a été lancé en 1978 grâce à un tout nouveau satellite, le Navstar Global Positioning System. Les civils non rattachés à l'armée n'ont toutefois pas pu avoir accès au GPS (du moins pas de manière décodée) avant l'an 2000. Grâce à cette invention, nous disposons aujourd'hui de nombreuses applications mobiles et d'autres moyens techniques d'obtenir des itinéraires. Selon le magazine Science Focus, le mérite du GPS a été attribué en 2003 au Dr Ivan Getting, un physicien, et au colonel Bradford Parkinson, un ingénieur, mais bien d'autres personnes ont contribué à sa concrétisation.