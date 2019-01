17 secrets que vous ignoriez à propos du château de Windsor

4 / 17

REX/Shutterstock

La reine Élisabeth a dormi dans les donjons

Durant la Seconde guerre mondiale, alors que Londres et le palais de Buckingham sont constamment bombardés, la famille royale décide que le château de Windsor est l’endroit le plus sécuritaire pour les jeunes princesses Élisabeth et Margaret.

Lorsque Windsor est à son tour en danger, les jeunes filles doivent se réfugier dans les donjons souterrains. « Une cloche sonnait lorsque les appareils ennemis étaient au-dessus de nous; le signal qu’il fallait se rendre dans l’un des donjons infestés de scarabés », a écrit Marion Crawford, ex-nourrice royale, dans son livre The Little Princesses. « Nous vivions dans un monde souterrain plongé dans la pénombre, dénué de chauffage central ».

