Les acteurs de la série The Crown comparés aux vrais membres de la famille royale

GETTY IMAGES, NETFLIX

La princesse Alice de Battenberg, jouée par Jane Lapotaire

La princesse Alice de Battenberg était la mère du prince Philippe. Dans le premier épisode de la première saison, elle est jouée par Sophie Leigh Stone – c’est la mère excentrique du marié lors du mariage de la reine Elizabeth II et du prince Philip. (Elle porte un habit de nonne.) Elle ne réapparaît pas avant la troisième saison, lorsqu’elle arrive pour passer ses dernières années au Royaume-Uni. On la voit rendre son dernier souffle au palais de Buckingham.

Ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c’est que la princesse Alice de Battenberg est née au palais de Windsor en 1885. C’était l’arrière-petite-fille de la reine Victoria et la petite-fille de la fille de la reine Victoria, la princesse Alice du Royaume-Uni. La première princesse Alice était une figure tragique. Son jeune fils Friederich (« Frittie ») est tombé d’une fenêtre et est mort d’une hémorragie interne exacerbée par l’hémophilie. Elle s’est suicidée à l’âge de 35 ans, après avoir perdu sa jeune fille à cause de la diphtérie.

La princesse Alice de Battenberg a également connu sa part de tragédie, comme on peut le voir dans la saison 2 de la série The Crown. Sa fille – la sœur du prince Philippe –, la princesse Cecilie de Grèce et du Danemark, est morte alors qu’elle était enceinte, dans un accident d’avion avec son mari et ses deux fils. Souffrant de surdité congénitale et survivante d’une grave maladie mentale, la mère du prince Philip est dépeinte avec beaucoup de dignité dans la saison 3 de la série par Jane Lapotaire.