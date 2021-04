15 photos rarement vues du prince Philip

Né il y a près de 100 ans, le prince Philip, Duke d’Édimbourg, était le consort royal (époux du monarque régnant) qui a vécu le plus longtemps dans l’histoire britannique. Voici quelques photos incroyables de lui, avant et pendant son mandat d’époux de la Reine Elizabeth II.

À l’âge du petit Archie

Le mignon garçonnet de la photo, âgé d’un an comme Archie aujourd’hui – le fils du prince Harry et de Meghan Markle – est né le 10 juin 1921 sur une table de cuisine à Corfou, en Grèce, avec le titre de prince Phillip de Grèce et du Danemark et neveu du monarque grec régnant. En 2021, le défunt époux de Sa Majesté la Reine Elizabeth II avait pour titres Altesse Royale le prince Philip, duc d’Édimbourg, comte de Merioneth et baron Greenwich.

