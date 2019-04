Mise en forme: 50 mythes qui nuisent à votre santé

16 / 50

LightField Studios/Shutterstock

Vous pouvez être gros, mais en pleine forme

Une étude publiée en 2012 soutenait que les personnes en surpoids et obèses « en bonne santé sur le plan métabolique » et ne souffrant pas de diabète, d’hypertension artérielle ou de triglycérides élevés, n’étaient pas plus à risque que les autres d’avoir des maladies cardiaques et de cancer si. Cependant, une étude plus récente publiée dans l’International Journal of Epidemiology a analysé les données de plus de 1,3 million d’hommes en Suède et révélé que les participants dont le poids était normal risquaient moins de mourir que ceux qui étaient « obèses, mais en forme ».

Ils ont également constaté que plus une personne est obèse, plus ses capacités aérobiques diminuent. Avoir une image positive son corps est une bonne chose, mais cela ne devrait pas nous rendre complaisants en ce qui a trait à notre forme physique et à notre santé.