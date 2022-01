Les 9 choses que la sueur dévoile sur vous et votre santé

6 / 9

ISTOCK/MIHAILOMILOVANOVIC

Votre entraînement va bien

Si vous constatez que vous transpirez plus tôt que d’habitude durant l’entraînement, cela ne veut pas dire que vous perdez de l’endurance. Au contraire. Dans une étude parue en 2010, les chercheurs ont noté que les personnes les plus en forme transpiraient plus abondamment et plus rapidement que les autres. Une grande forme physique vous permet de vous entraîner avec plus d’intensité ce qui génère plus de chaleur, et donc plus de transpiration», explique le Dr Craig Crandall, professeur en médecine interne au Centre médical de l’Université Texas Southwestern.