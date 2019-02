4 signes d’hypothermie qui passent inaperçus

4 / 9

Alessandro Pierpaoli/Shutterstock

Faux état d’ébriété

Cet état de confusion se manifeste lorsque quelqu’un commence à mâcher ses mots ou s’exprime plus difficilement à mesure que l’hypothermie s’installe, affirme le Dr Uren. « Si la personne a l’air d’avoir bu, songez au froid et non à l’alcool », ajoute-t-il. (En général, il est préférable de limiter sa consommation pendant des activités extérieures par temps froid puisque l’alcool peut mener à une perte plus rapide de chaleur, ce qui vous fait courir un plus grand risque.)

Renseignez-vous sur les effets méconnus de l’alcool sur la santé.