Aucun doute : une bonne séance au banc de musculation contribuera grandement à votre forme physique, mais saviez-vous que l’exercice fait aussi des merveilles pour vos facultés mentales? Apprenez-en plus sur les meilleurs exercices pour votre cerveau.

Il ne fait aucun doute qu’une promenade énergique ou une séance de pilates sont excellentes pour votre santé. Il est prouvé que l’exercice régulier réduit le risque de maladie cardiaque, d’attaque cérébrale et de diabète, en plus de ralentir le stress et la dépression. Cela aide aussi à vous donner meilleure apparence puisque l’exercice contribue à la régulation du poids, à la tonification des muscles et à l’amélioration de la posture. Et si cela ne suffit pas à vous motiver, voilà un autre argument en faveur du sport : l’exercice entraîne des changements dans le cerveau qui protègent les facultés intellectuelles et la mémoire lorsque nous vieillissons.

Le conditionnement physique est nouveau pour vous? Pas de panique! «Il n’est jamais trop tard pour commencer à s’entraîner et pour améliorer la santé de votre cerveau», assure Dre Teresa Liu-Ambrose, professeure agrégée à l’Université de Colombie-Britannique et spécialiste de l’activité physique et des neurosciences cognitives. «Les experts ont longtemps cru que le cerveau était, d’une certaine manière statique, mais nous savons maintenant que ce n’est pas vrai, observe Dre Liu-Ambrose. Nous avons découvert que notre cerveau a la capacité de croître et de se réparer lui-même.»

L’activité physique, quelle qu’elle soit, est bénéfique, mais la recherche nous apprend que certains types d’exercice sont particulièrement efficaces parce qu’ils ciblent notre muscle cérébral en priorité.

Durant vos entrainement, assurez-vous de boire la bonne quantité d’eau pour hydrater votre corps et votre cerveau.