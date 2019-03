10 infections que vous pouvez attraper au gym

4 / 10

T R A V E L A R I U M / Shutterstock

Le pied d’athlète

Description : « Le pied d’athlète est une infection fongique courante qui s’attrape par contact direct, des planchers mouillés dans les douches de gym et à la piscine », explique le Dr Radusky.

Symptômes : Les démangeaisons sont le désagrément le plus souvent évoqué; aussi, un érythème arrondi et rouge avec de la desquamation (beaucoup de similitudes avec la dermatophytose). Les côtés des pieds et les espaces entre les orteils sont généralement les zones les plus touchées.

Traitement : Si le pied d’athlète peut être traité avec des crèmes topiques antifongiques et des poudres comme Lotrimin, il est possible de recourir à un traitement antifongique de courte durée sur ordonnance dans les cas les plus graves. La prévention demeure cependant le meilleur traitement en portant toujours des chaussures ou des sandales. « Au gym, il faut absolument éviter de marcher pieds nus », recommande le Dr Radusky. Et garder vos pieds secs est aussi important. « Si vous transpirez naturellement beaucoup, particulièrement des pieds, saupoudrez légèrement vos orteils de poudre antifongique avant et après vos séances d’entraînement pour minimiser les risques d’attraper cette infection. »

