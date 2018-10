4 / 9

TB studio/Shutterstock

Autres problèmes de genoux courants

D’autres types de complications peuvent provoquer des douleurs persistantes dans le genou.

Tendinite

L’irritation des tendons – cordons fibreux qui rattachent le muscle à l’os – peut provoquer des douleurs ou un gonflement à l’avant du genou ou sous la rotule. Elle survient généralement lors de la pratique de la course, du saut ou de l’escalade. Les coureurs et les cyclistes sont particulièrement vulnérables à l’inflammation du tendon rotulien, qui relie le quadriceps au tibia.

Bursite

L’inflammation des bourses – petits sacs de liquide qui permettent aux tendons et aux ligaments de glisser plus facilement sur l’articulation – provoque une douleur à l’intérieur du genou, à environ 5 cm sous l’articulation. La bursite se déclenche souvent lorsque l’on passe beaucoup de temps à genoux. Elle est plus fréquente chez les ouvriers qui posent les moquettes, les plombiers et les jardiniers. Elle concerne aussi les coureurs. La bursite est également associée à l’arthrose du genou chez les patients âgés.

Déplacement de la rotule

À chaque contraction du quadriceps, la rotule se décale latéralement et se retrouve compressée contre le fémur. Le genou est douloureux ou enflé, et il devient difficile de tendre la jambe. Fortifier les muscles autour de l’articulation, en particulier le vaste médial (le quadriceps situé le long de la face interne de la cuisse) devrait améliorer la stabilité et le fonctionnement de la rotule.

Maladie d’Osgood-Schlatter

Elle affecte surtout les enfants et les adolescents, et particulièrement les garçons. Elle se traduit par des douleurs et un gonflement au niveau d’une protubérance osseuse appelée « tubérosité tibiale », située sous le genou, au centre du tibia. Les symptômes s’apaisent souvent après une période de repos et disparaissent complètement à l’arrêt de la croissance.

Chondromalacie patellaire

Une pression exercée sur l’articulation entre la rotule et le fémur peut assouplir et déformer le cartilage. Cela provoque alors des douleurs, des raideurs, voire des craquements lorsque le genou est plié. Cette pathologie concerne surtout les adolescents très actifs. Dans les cas bénins, le repos suffit. Mais, dans les cas plus graves, une intervention chirurgicale peut s’avérer nécessaire.

** En l’absence d’accident ou de blessure, une douleur ou une raideur persistant plusieurs semaines peut être due à une inflammation chronique de l’articulation.

Découvrez si vous risquez de souffrir du syndrôme du genou du coureur.