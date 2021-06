Qu’arrive-t-il à vos muscles lors des étirements?

Vous savez qu’étirer vos muscles est bénéfique pour vous et procure un sentiment de bien-être. Mais qu’arrive-t-il à vos muscles (et à votre corps) lors d’un étirement? Quelle est la bonne façon de le faire? Nous avons posé la question à Nikos Apostolopoulos, chercheur universitaire et directeur de la clinique Microstretching, située à Vancouver.

1 / 4

djile/Shutterstock

D’où vient la flexibilité musculaire?

Votre flexibilité musculaire dépend de plusieurs éléments: vos articulations, vos tendons et vos muscles. Certains d’entre nous, par exemple, sont nés avec une plus grande flexibilité des ligaments et avec plus grande souplesse des articulations; si c’est votre cas, il ne faut pas chercher à modifier ces caractéristiques innées de votre corps, car les ligaments sont rattachés aux os et ceux-ci permettent de maintenir votre corps en équilibre. «Si vous étirez vos ligaments, vous aurez un problème», affirme le chercheur.

L’étirement fait travailler le muscle lui-même et la partie où le muscle est attaché aux tendons (ce sont les tendons qui lient les muscles aux os). «La flexibilité musculaire repose donc sur la structure que forment le muscle et les tendons et c’est celle-ci qui est importante», explique-t-il. Devenez plus souple en une semaine grâce à ce programme d’étirements.

La masse musculaire (votre force brute), ainsi que les articulations et les ligaments, détermine, quant à elle, votre potentiel d’étirement. «La musculation joue beaucoup sur la flexibilité», dit-il.