Nul besoin de vous frustrer avec des détox compliquées et dispendieuses. Plaisirs Santé vous présente cinq aliments et recettes détox populaires qui vous permettront de faire une cure detox facilement.

Toutefois, de concert avec Jamie Graber, propriétaire du café Gingersnaps Organic , à New York, et auteure du livre «Juice It, Blend It, Live It: Over 50 Easy Recipes to Energize, Detox, and Nourish Your Mind and Body», nous avons trouvé cinq aliments détox, que l’on peut retrouver normalement dans son frigo ou son garde-manger. Voici des conseils santé qui tiennent compte qu’il est possible de suivre un régime santé à un coût très abordable grâce à des aliments simples.

Vous croyez avoir besoin d’un service de livraison de jus detox ou une retraite intensive d’un mois dans un centre luxueux pour faire un régime? Les traitements détox et de purification ont la réputation d’être chers et rigides et plusieurs croient que les seuls aliments pouvant être consommés, lors d’un tel processus, doivent être de nature exotique et sont difficiles à trouver.

Ingrédients : 1 ½ d’eau chaude, ou plus si désiré 2 c. à table de jus de citron 2 c. à table de vinaigre de cidre de pomme 1 c. à table de miel non pasteurisé 1 c. à thé de cannelle moulue ou de noix de muscade

Pourquoi vous devriez en avoir : C’est souvent utilisé dans les recettes de purification du corps et plusieurs individus de la communauté prônant pour la santé naturelle suggèrent que ce vinaigre aide à detoxifier le corps. (Il n’y a cependant pas assez de recherches disponibles pour avancer cette hypothèse dans la médecine occidentale.) Graber souligne, pour sa part : «Il (ce vinaigre) est souvent recommandé pour aider à la digestion et au transit intestinal». Découvrez 15 vertus santé du vinaigre de cidre .

Pourquoi vous en avez : C’est un ingrédient commun pour les vinaigrettes et les marinades et peut être utilisé comme un désinfectant naturel pour nettoyer la maison.

Aliment détox : la coriandre

Pourquoi vous l’avez :

C’est une herbe de base aussi bien dans la cuisine mexicaine que la cuisine indienne. Plusieurs apprécient sa saveur légère combinée à des plats épicés.

Pourquoi vous devriez en avoir :

Graber recommande d’ajouter cette herbe dans votre liste d’aliments détox en raison de son profil santé. Tel que vous l’aurez espéré, la coriandre est peu calorique et regorge d’antioxydants. Si vous en mangez assez, elle peut aussi être une bonne source de fibres.

Ce que la science avance :

Il y a des recherches sur la coriandre et ses effets, incluant une étude animale, qui ont démontré qu’elle supprime l’accumulation du plomb dans le corps.

Ce que vous pouvez faire avec la coriandre :

Vous souffrez d’ennui à l’égard de votre salade régulière? Parsemez vos salades de feuilles de coriandre.

Soupe à la coriandre et aux carottes épicées

Ingrédients :

1 c. à table d’huile d’olive

1 c. à thé d’ail écrasé

1 c. à table de coriandre fraîche émincée

1 c. à thé de poudre de chili

1 oignon émincé

3 grosses carottes, pelées et coupées

1 grosse pomme de terre, pelée et coupée

5 tasses de bouillon de légumes

Sel et poivre au goût

Préparation :

Chauffer l’huile dans une casserole moyenne. Frire l’ail, la coriandre et la poudre de chili. Faire revenir l’oignon. Incorporer les carottes et la pomme de terre coupées. Cuire le tout pendant cinq minutes et ajouter le bouillon aux légumes.

Laisser mijoter pendant 30 à 45 minutes, ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres. À l’aide d’un mélangeur à main, mélanger le tout jusqu’à obtenir une consistance lisse. Poivrer et saler au goût. Donne 5 portions.

Découvrez 6 fines herbes qui soulagent les maux quotidiens.