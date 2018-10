10 tendances populaires pour une remise en forme physique

Selon les experts, les termes tendance et santé sont contradictoires. Régime selon le groupe sanguin, TighMaster ou manger du placenta…. Les modes qui fleurissent sur les médias sociaux se fondent généralement sur peu de preuves. Cependant, la popularité d’une tendance est parfois justifiée. En voici 10 à suivre pour améliorer votre santé.



L’expression « c’est trop beau pour être vrai » est parfois fausse. C’est le cas de l’ entraînement par intervalles (EPI) à haute intensité. Avec l’EPI, quelques minutes d’exercices peuvent être aussi bénéfiques qu’une longue séance au gym. Les experts affirment qu’un entraînement cardio ou d’endurance de haute intensité pendant une courte période (disons une minute) suivi de quelques minutes de repos puis répété, stimule autant le cœur et le métabolisme qu’une séance beaucoup plus longue de course, de vélo ou de sauts de grenouille. « Des recherches cliniques suggèrent qu’il s’agit d’une façon très efficace de s’entraîner », affirme Timothy Caulfield, titulaire de recherche canadien en lois et politiques sanitaires et auteur du livre Is Gwyneth Paltrow Wrong About Everything?

Le café existe depuis fort longtemps. Récemment toutefois, des variantes intéressantes, comme le café au beurre (bulletproof cafe en anglais) ou le café infusé à froid attirent bien des consommateurs à la recherche de bénéfices santé dans leur tasse de moka. La bonne nouvelle? Même si ces mixtures à la mode n’ont pas fait l’objet d’études, le bon vieux café est bon pour la santé, notamment pour combattre le cancer du côlon. De plus, Jennifer Gardy, professeure agrégée au département de santé publique de l’Université de la Colombie-Britannique et invitée de l’émission The Nature of Things, confirme les bienfaits du café pour le cerveau. « Un peu de caféine pendant ou juste après une activité d’apprentissage, comme un cours, peut aider à fixer les souvenirs », dit-elle.

Le régime méditerranéen

Les médecins et diététistes approuvent rarement un régime, à l’exception du régime méditerranéen. Composé de fruits, de légumes, de grains entiers, d’huile d’olive extra-vierge et de poisson, il reflète l’alimentation traditionnelle des gens vivant autour de la Méditerranée. Dans les années 1990, les scientifiques ont commencé à découvrir les bienfaits de ce régime en constatant que les gens qui consommaient de grandes quantités de gras non saturé avaient moins de problèmes de santé que les autres. Des célébrités, comme Rachael Ray et Penélope Cruz ont depuis adopté ce type d’alimentation qui est associé à une baisse des risques de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, à une hausse du bon cholestérol, au maintien de la santé du cerveau et à une plus grande longévité.

La diététiste torontoise Rosie Schwartz fait la promotion du régime méditerranéen qui offre, selon elle, le plus de bienfaits quand on le suit totalement plutôt que de ne consommer que certains aliments. « L’huile d’olive extra-vierge contient des centaines composés qui exercent un effet protecteur contre le cancer, l’inflammation et l’oxydation, dit-elle. Ce sont toutefois les plats méditerranéens classiques qui sont les plus intéressants. La puissance des effets antioxydants de l’huile d’olive extra-vierge combinés à ceux des tomates, de l’ail et du basilic qui composent la sauce tomate est beaucoup plus grande que celle des ingrédients pris séparément. C’est un effet synergique. »

