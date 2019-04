19 dangers cachés des machines les plus populaires des salles de sport

Ce qui suit ne vise pas à vous fournir des prétextes pour éviter l’exercice, mais à vous inciter à la prudence avant d’essayer de nouveaux mouvements… et à demander conseil.

Tapis roulants

Fréquenter une salle de sport a l’air d’être une habitude sage et saine. On entretient sa musculature et sa respiration, on brûle des calories et on protège son cœur – à condition de rester prudent! Il est étonnant de constater que les blessures reliées aux salles de sport ont récemment augmenté d’un tiers, d’après des recherches de l’Université de l’Arkansas. Aux Etats-Unis, ces dangers ont même fait les manchettes quand Dave Goldberg, président d’une importante société de sondages en ligne, est mort d’une blessure à la tête après être tombé d’un tapis roulant.

Responsables d’environ 35% des visites aux urgences liées à l’exercice, les tapis roulants sont les appareils les plus traîtres des salles de gym. Donc, prudence: si vous n’êtes pas aguerri à la course, commencez lentement et attendez de gagner en confiance et en assurance avant d’augmenter la vitesse. «Choisir une vitesse trop ambitieuse peut causer des blessures car vous n’aurez pas assez de force et d’adresse pour maintenir l’allure», dit Emily Hutchins, spécialiste de la mise en forme sur l’application Sweatworking.

Olivier Vancassel, entraîneur sportif, spécialiste en biomécanique et en course d’endurance, conseille de se régler sur sa propre foulée: si la cadence vous oblige à prendre carrément les jambes à votre cou, vous mettrez trop de pression sur vos membres inférieurs.

