Malbouffe: entraînez votre cerveau à détester le «fast food»

Les aliments transformés et mauvais pour la santé sabotent vos efforts de perte de poids? Éliminez vos envies de malbouffe grâce à ces quelques conseils et astuces faciles.

1 / 9

ISTOCK/DOLGACHOV

Pourquoi aimons-nous tant la malbouffe et le «fast food»?

Voici ce que l’on pouvait lire récemment dans un article au sujet de la malbouffe dans le New York Times : il n’y a aucun doute que les rages de malbouffe engendrent des réactions physiologiques puissantes. Apparemment, ces envies sont étudiées, planifiées et mises en marché par les fabricants de produits alimentaires. Plusieurs des collations que l’on retrouve à l’épicerie contiennent la quantité parfaite de sucre, sel, gras et autres produits chimiques ajoutés afin de nous donner le désir de vouloir en consommer encore plus.

Comment mieux contrôler les rages de malbouffe? Essayez d’intégrer les conseils dans votre routine.