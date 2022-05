Nos meilleures recettes de gâteaux réconfortants

Shutterstock

Des petits gâteaux aux fraises à deux étages

Ces petites gourmandises sont garnies d’une crème fouettée légère et aérienne. Des fraises juteuses et sucrées apportent une délicieuse saveur, des antioxydants et de la vitamine C. Finalement, la pâte de ces petits gâteaux est composée d’une exquise préparation pour biscuits au babeurre. Ce sera un succès garanti!