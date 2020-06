Gâteau renversé à la rhubarbe.

Préchauffer le four à 375°F. Beurrer une poêle en fonte ou un moule de 25cm (10 pouces), y placer la rhubarbe.

Dans un autre bol, mélanger le sucre, la farine et la muscade et saupoudrer la rhubarbe avec ce mélange. Ajouter le beurre fondu de façon uniforme. Mettre de côté.

Pour le gâteau: dans un grand bol, battre le beurre et le sucre jusqu'à consistance homogène. Ajouter l'œuf et continuer de battre. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, la muscade et le sel. Ajouter graduellement au mélange d'œuf, en alternance avec le lait, en battant bien après chaque ajout.