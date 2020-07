50 choses à faire quand on s’ennuie

JAMIE GRILL/GETTY IMAGES

Rédiger une liste de tâches

Prendre cinq minutes chaque jour pour noter une liste de choses à faire est essentiel, mais ne vous contentez pas d’en faire une simple liste de tâches, explique Charles Duhigg, journaliste américain au New York Times et auteur à succès de deux livres sur les habitudes et la productivité.

Notez des objectifs à court terme – à réaliser dans la journée – au bas de la feuille et écrivez trois objectifs à long terme – à accomplir au cours de la journée, de la semaine et du mois – en tête de page. «Cela vous pousse à réfléchir à vos priorités», explique Duhigg. Lorsque vous disposez de cinq minutes un peu plus tard dans la journée, revoyez vos objectifs à long terme. Si vos tâches quotidiennes ne vous ont pas rapproché de ces objectifs, vous voudrez peut-être replanifier le reste de la journée, dit-il.

Personne n’aime vraiment l’ennuie. Et pourtant, s’ennuyer pourrait être bon pour la santé.