Jardinage en pot: 10 plantes faciles à cultiver toute l’année

PREDRAG LUKIC/SHUTTERSTOCK

Annuelle d’ombre: coleus

Le coleus (Plectranthus scutellarioides) fournit une apparence plus audacieuse que les hostas et les fougères qui sont un peu trop uniformes. Les cultivars sont disponibles dans une multitude de couleurs, certains présentant même des motifs complexes tricolores.

Alors que les variétés plus anciennes préfèreront l’ombre, les variétés plus récentes acceptent aussi bien le soleil que l’ombre. Plantez des coleus avec des dracaena vertes ou chocolat bien dressés et hérissés pour contraster avec leur couleur.