3 masques de protection à faire (sans couture!)

David Tonelson/SHUTTERSTOCK

Savoir fabriquer un masque, avec trois fois rien, pourrait vous être utile. Que ce soit pour sortir de la maison en toute sécurité ou pour entreprendre des travaux de bricolage qui génèrent de la poussière.

La fabrication des masques présentés ici ne nécessite aucun outil (autre qu'une paire de ciseaux) et aucun ensemble de couture. Savoir plier le tissu et avoir un peu de patience pour les essais et les erreurs sont les seules habiletés requises. Maintenant, lancez-vous dans la création de vos propres masques en quelques minutes, avec l’un des trois articles suivants: un bandana, une taie d’oreiller ou un t-shirt.

Si vous avez une machine à coudre, vous pouvez suivre cet exemple pour faire vous-même votre masque de protection.