Lutter contre la solitude: 43 trucs (reconnus par la science) à essayer

19 / 43 BIKERIDERLONDON/SHUTTERSTOCK Trouvez des âmes sœurs Des informations publiées dans l’International Journal of Aging and Human Development en 2016 indiquent que «les relations sociales protègent les gens contre la solitude». Dans les différents groupes d’âge évalués, et dont les membres avaient au plus 79 ans, l’intimité et la fréquence des contacts semblaient jouer un rôle important – même si leur nature variait tout au long de la vie. Assurez-vous de tirer le meilleur parti de votre réseau social. Vos amitiés ont-elles la profondeur dont vous avez besoin? Envisagez d’évaluer vos amitiés et trouvez des moyens de vous faire de nouveaux amis à l’âge adulte.

20 / 43 AFRICA-STUDIO/SHUTTERSTOCK Essayez un espace de travail partagé Les gens qui travaillent à la maison savent qu’on se sent parfois très seul. Mais il n’est pas nécessaire de vous imposer cela, surtout qu’avec l’augmentation du nombre de personnes travaillant à distance, on trouve de plus en plus d’espaces de travail partagé. Travailler entouré de gens peut vraiment réduire le sentiment de solitude. Chercher des espaces de bureaux à louer en collaboration. Ou travaillez dans un café ou une bibliothèque locale. Tous ces lieux peuvent vous fournir des occasions de réseautage. Faites une recherche sur Internet pour trouver des espaces de travail partagé dans votre région.