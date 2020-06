15 petits gestes rapides pour arrêter de stresser

ISTOCK/FIZKES

Comment soulager le stress: prenez la pose

Les poses de yoga peuvent également être de bons analgésiques. La «pose de puissance» va plus loin dans la bonne posture et peut vous aider à contrôler votre stress. «Envisagez d'utiliser une posture de puissance de superhéros pour combattre le stress», explique Serani. «La science indique que poser comme Superman – les bras croisés, les jambes écartées et le menton relevé - peut procurer des sentiments de force.»

De plus, certaines postures dérivées du yoga peuvent également vous aider à vous sentir plus en contrôle (comme la posture du guerrier) ou plus calme (comme la posture du chat - Bidalasana).

«La pose de la lune (Shashankasana) peut être accomplie avec les fesses placées sur les jambes repliées tout en se penchant complètement vers l’avant, la tête sur le sol devant les genoux», explique Savita Joshi, une thérapeute de yoga au Yoga Bharati.

«Vous pouvez rester dans cette position plus longtemps avec les genoux écartés afin que les hanches puissent descendre jusqu'aux talons et que la tête touche au sol. Cette posture améliore la circulation sanguine de la tête et dirige l'énergie vitale vers elle.»

