15 raisons pour lesquelles la techno vous rend malade

Les chercheurs se sont interrogés pendant des années sur ce qui pouvait causer ce mal avant de découvrir qu’il affectait les personnes qui utilisaient abondamment la réalité virtuelle. Malheureusement, celle-ci se retrouve aujourd’hui dans des expériences relativement communes, comme les films 3D ou même des écrans HD de vos téléphones et tablettes. (Apple a d’ailleurs dû mettre à jour son système d’exploitation sur iPhone et iPad parce que des utilisateurs se plaignaient d’éprouver des malaises à cause d’iOS7. Les symptômes comprennent nausées et maux de tête.

Syndrome du canal carpien

Une petite étude publiée dans le journal Muscle & Nerve suggère que les personnes qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone intelligent, tablette ou console de jeu (neuf heures ou plus par jour) souffrent beaucoup plus souvent de douleurs au poignet et à la main.

Une étude de plus grande envergure avait déjà établi qu’on parlait d’utilisation intensive d’un appareil lorsqu’on s’en servait cinq heures ou plus par jour. Plus de la moitié des participants qui utilisaient leur téléphone ou leur appareil de façon intensive souffraient de douleurs ou d’inconfort musculo-squelettiques. Et seulement 12 % de ceux qui l’utilisaient cinq heures ou moins par jour présentaient ces symptômes. Ces chiffres surévaluent peut-être le temps que les gens passent réellement sur leur téléphone, mais l’auteur de l’étude, Pete White, affirme que «la prudence est de mise lorsqu’on se sert d’appareils électroniques portatifs si l’on veut réduire au minimum le risque de développer le syndrome du canal carpien».

