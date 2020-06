22 signes indiquant qu’on espionne votre cellulaire

HALFPOINT/SHUTTERSTOCK

Vous avez perdu votre signal

Il y a plusieurs signes notables que votre téléphone a pu être piraté: vous recevez un message texte ou une notification par courriel de votre opérateur de téléphonie mobile à propos d’un changement de compte que vous n’avez pas effectué et, quelques minutes plus tard, votre téléphone cellulaire n’a plus aucun signal, même après un redémarrage. Vous ne pouvez pas non plus vous connecter à votre courriel ou même à votre compte bancaire. C’est ce qu’on appelle une attaque de portage de numéro!

En règle générale, les criminels n’ont besoin que d’une date de naissance et d’un numéro de compte pour que cette attaque réussisse. Si vous pensez être victime d’une attaque de portage de numéro, vous devez immédiatement contacter la police – et votre opérateur de téléphonie mobile – pour l’informer que votre numéro de cellulaire a été transféré et que vous êtes victime d’un vol d’identité.

«Enfin, prévoyez plusieurs jours pour changer les mots de passe de tous les comptes utilisés avec votre numéro de cellulaire. Prévoyez encore plus de temps pour vous obstiner avec les banques et les créanciers afin de justifier votre identité volée», estime Kayne McGladrey, membre de l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens.