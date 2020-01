25 conseils pour mieux s’organiser au quotidien

Pour bien s’organiser, il faut d’abord bien communiquer. Assurez-vous de dire clairement vos besoins et vos attentes à vos employés, vos collègues ou les membres de votre famille. Une équipe productive et efficace est composée de membres qui savent ce qu’ils doivent faire et les délais qui leur sont accordés. Si vous êtes clairs, tout roulera plus rondement. N’attendez pas qu’on devine vos besoins; exprimez-vous!

Rapetisser votre espace

Arrêtez de croire que si vous aviez un bureau plus grand ou une maison plus spacieuse, vous seriez mieux. Vous vous laisseriez trainer encore plus. C’est la loi de Douglas qui explique ce fait. Plus vous avez de l’espace, moins vous faites de rangement et de classement. De fait, plus vous êtes encombrés, plus vous perdez du temps à chercher vos dossiers (vos crayons, votre agrafeuse, votre téléphone, etc.).