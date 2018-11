Carrière

Organisation : 11 compétences qui favorisent une promotion

Les piles de dossiers qui s’accumulent sur votre bureau ne transmettent pas l’image d’un grand professionnalisme. Un bureau chaotique et des notes collées partout sur l’écran de votre ordinateur ne sont pas exactement une incitation à la promotion! Si vous êtes embarrassé chaque fois que votre patron passe dans votre bureau, voici quelques techniques d’organisation simples pour vous faire remarquer au travail – pour les bonnes raisons.

1 / 11 TierneyMJ/Shutterstock Ne gardez que ce dont vous avez besoin L’une des capacités d’organisation les plus élémentaires est de ne garder sous la main que ce dont on a le plus souvent besoin. Une chose que vous utilisez tous les jours doit être plus près de vous qu’une autre que vous utilisez moins fréquemment. Idéalement, lorsque vous êtes assis à votre bureau, vous devez pouvoir saisir les choses dont vous avez besoin pour accomplir telle ou telle tâche sans sortir de votre fauteuil. En passant, vérifiez l’ergonomie de votre bureau : cela vous aidera à être plus productif. Comment organiser votre bureau? En ayant à portée de main tout ce dont vous avez besoin de telle sorte que vous pouvez facilement remettre les choses en place lorsque vous avez terminé de les utiliser – encore une fois, sans vous lever. Vous manquez d’espace de rangement près du bureau? Un chariot roulant peut être très utile – roulez le chariot jusqu’à votre bureau pendant que vous travaillez, puis rangez-le lorsque vous avez terminé. Si vous souhaitez obtenir une promotion, essayez ces 10 moyens de se faire remarquer par ses patrons.

2 / 11 mrmohock/Shutterstock Étiquetez tout L’étiquetage est l’une de ces compétences organisationnelles clés qui peut vous aider à garder votre bureau en ordre. Si vous essayez de trouver le moyen de vous organiser, commencez par l’étiquetage. Votre espace sera plus professionnel et il sera très simple de trouver ce dont vous avez besoin et de le remettre en place une fois que vous en avez terminé. Il y a une astuce pour étiqueter les choses : la précision! Votre étiquette devrait indiquer exactement ce dont il s’agit. Évitez à tout prix les mots comme «divers», «cette semaine» ou «fournitures supplémentaires». Utilisez le nom du projet et accordez-lui une date d’échéance pour vous aider à faire un suivi sur les demandes. Organisez votre bureau de la meilleure façon possible grâce à ces 5 secrets.