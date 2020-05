Confinement: 25 choses du quotidien que nous ne tiendrons jamais plus pour acquises

«Je sais que cela semble bizarre, mais je ne tiendrai plus jamais le ronflement de mon mari pour acquis», a déclaré Kimberly W. (de Santa Barbara, en Californie). «Avant, ça m’irritait sans fin, mais maintenant je me dis qu’au moins c’est un ronflement, il n’est pas à bout de souffle, ou pire encore, silencieux parce qu’il ne respire plus. Je le frappe quand même pour arrêter les ronflements — je suis reconnaissante, pas sentimentale!»

Parler autour d’un café

Les textos rendent la communication avec les autres plus facile et plus rapide — une énorme bénédiction pendant la quarantaine. «Mes amis et moi envoyons des SMS plus que jamais, donc à certains égards, nous parlons même davantage qu’avant la mise en quarantaine», explique Alexis S. (de Cardston, en Alberta). «Mais ça me manque de pouvoir prendre un café et discuter. On perd trop d’interactivité à ne pas pouvoir voir le visage des gens qu’on aime ou encore d’entendre leur voix.»

