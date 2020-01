11 étirements inspirés du yoga pour une bonne nuit de sommeil

Si vous perdez le sommeil, voici des étirements qui vous permettront de vous endormir plus facilement. Essayez-les dès ce soir. Vous vous lèverez reposés demain.

SUSANNA HARWOOD RUBIN & NOUSHA SALIMI

Le lever du croissant de lune

Nous vivons dans un univers qui manque de sommeil, vous le savez sans doute déjà: un adulte sur trois ne dort pas assez, selon les CDC. Les personnes qui dorment moins de sept heures par nuit risquent de faire de l’obésité, du diabète, des maladies cardiaques ou même avoir des problèmes au travail. C’est pourquoi nous sommes si nombreux à la recherche de trucs et conseils pour dormir. Essayez d’abord de comprendre pourquoi votre sommeil est fugace. Selon les chercheurs, il y a plusieurs raisons possibles.

Voici la solution qui pourrait toutes les corriger. «Faire des étirements avant de se coucher nous “réinitialise” et efface le stress de la journée qui s’est imprimé dans notre corps», explique Susanna Harwood Rubin, auteure du guide de vie, Yoga 365, et professeure de yoga de renommée internationale, à New York. Si vous vous mettez à faire des étirements le soir, vous allez prendre de meilleures habitudes de coucher. En créant sa séquence d’étirements favorables au sommeil, Susanna a ciblé le bassin, la colonne vertébrale et les muscles ischiojambiers, «zones qui ne bougent pas assez pendant la journée quand nous sommes assis ou debout. La raideur nous empêche de relâcher la tension, ce qu’il faut faire pour que les heures passées au lit soient reposantes.»

La séquence proposée par Susanna commence avec ce qu’elle nomme le «lever du croissant de lune». On peut le faire à côté du lit. Il s’agit d’une fente avec le genou arrière posé au sol, le torse très droit (perpendiculaire au sol) et les orteils fléchis. La flexion des orteils détend la plante du pied, ce qui est excellent si vous avez mal aux pieds. Sur la photo, Susanna utilise des blocs, mais vous pouvez tout simplement étendre les bras en avant et poser vos mains sur le bord du lit. Tenez la posture en comptant lentement jusqu’à 10, de chaque côté. Pour tous les étirements suivants, vous compterez aussi lentement jusqu’à 10. «C’est merveilleux pour détendre les muscles fléchisseurs de la hanche, du dessus des cuisses et la plante des pieds.»

