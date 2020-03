Confinés à la maison? Voici 22 choses à faire!

Vous êtes confinés à la maison? Faites les choses suivantes pour passer à travers cette période d’isolement en meilleure santé, plus heureux et avec quelques kilos en moins…



SHAPECHARGE/GETTY IMAGES

Au Québec, les rassemblements à l’intérieur et à l’extérieur ne sont plus permis. Il faut éviter les déplacements non essentiels d’une région à l’autre et de ne pas rendre visite aux membres de la famille, en particulier les personnes âgées, qui sont plus à risque.

Comme beaucoup de gens ne se rendent plus au travail et que les centres sportifs sont fermés, ils se demandent comment passer à travers cet isolement et rester sain d’esprit? On nous recommande la «distanciation sociale» (se tenir à 1 à 2 mètres des autres en public). Voici comment tirer le meilleur parti de la situation.

