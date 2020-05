Le pouvoir guérisseur de la musique

Shutterstock

Maladie de Parkinson

Les exercices qu’apprennent Stephen Dunn et les autres membres de ParkinSong sont des techniques d’une efficacité scientifiquement démontrée qui augmentent le volume de leur voix, les rendant plus faciles à comprendre. «La maladie affecte la communication dès ses débuts», explique Jeanette Tamplin.

Pendant trois mois, elle et ses collègues ont fait travailler 75 parkinsoniens une fois par semaine ou une par mois. À la fin, les participants parlaient plus fort que les membres du groupe témoin non entraîné, et leur capacité respiratoire était meilleure; ceux qui avaient des séances hebdomadaires avaient fait plus de progrès que ceux qui suivaient des séances mensuelles. Les résultats de cette expérience ont été publiés en 2020. «C’était enthousiasmant de voir nos sujets parler plus fort et s’exprimer avec plus d’assurance», se félicite Jeanette Tamplin.

Les parkinsoniens ont également des troubles moteurs que la musicothérapie peut contribuer à contenir. Une étude italienne dont les résultats ont été publiés en 2019 a pu constater que 10 parkinsoniens ont amélioré leur démarche, leur mobilité, leur équilibre et leur qualité de vie en dansant régulièrement le tango.

«La musique est peut-être un signal qui renforce la concentration du patient pendant qu’il se déplace, suggère son auteur, le Dr Giovanni Albani, neurologue attaché à l’institut italien d’auxologie de Milan, dédié à l’étude de la croissance des êtres vivants. Danser le tango exige d’harmoniser les mouvements du tronc et des membres, ce qui induit une récupération de certaines fonctions cérébrales.»