Québec d’autrefois: 16 institutions qui ont disparu du paysage québécois

13 / 16 Flickr – Benoit Brouillette Les quincailleries Pascal Pascal a d’abord été une chaîne de quincaillerie, pour ensuite développer le commerce de la vente de meubles au détail. Mais c’est probablement des quincailleries dont vous vous souvenez. Son origine est fort intéressante. En 1903, Jacob Pascal, un immigrant juif roumain récemment installé à Montréal, ouvre une petite quincaillerie. La prospérité est de leur côté. Durant les années 30, d’autres succursales ouvrent leurs portes. Même qu’en 1950, lors de l’ouverture d’un magasin au coin des rues Saint-Antoine (alors Craig) et Bleury – où est maintenant le Palais des congrès —, on annonce que c’est « la plus grande quincaillerie au monde ». C’est une faillite au début des années 90 qui signe la fin des magasins Pascal.

14 / 16 Pinterest Au bon marché Certaines publicités sont plus marquantes que d’autres. C’est le cas de celle où la famille Shiller – les deux fils et leur père — vantait la panoplie de produits (stores verticaux, horizontaux, édredons, etc.) dans leur magasin « Au bon marché!». La publicité se terminait avec un retentissant (et énervant…) « Ouiiiiii, papa! » Stephen Shiller – l’un des deux fils — fait encore des affaires. Avec Le Marché du store, entre autres. Mais le magasin Au bon marché n’existe plus maintenant.