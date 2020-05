12 choses que vous ne verrez plus dans les aéroports

GoncharukMaks/Shutterstock

Services rapides pour la nourriture

Le responsable de l’entretien, Mitch Krayton, estime que chaque étape d’un embarquement prendra plus de temps en raison des multiples désinfections quotidiennes. Les voyageurs devront donc être davantage patients et réserver plus de temps aux files d'attente et aux repas dans les salons aéroportuaires.

Assurez-vous de suivre ces étapes en cas de perte de bagages.