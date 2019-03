Grand ménage du printemps: 28 endroits à nettoyer absolument!

Soit nous les rangeons sales, soit nous les laissons exposés à la graisse et aux éclaboussures. Videz les miettes du plateau du grille-pain et lavez l’ouvre-boîtes pour éviter toute contamination des aliments. Voyez d’autres choses que vous devez absolument nettoyer pour éviter de tomber malade.

Selon Jamie Novak, il ne faut pas oublier les petits appareils électriques dans notre grand ménage. L’ouvre-boîtes, le grille-pain, la cafetière et le four grille-pain nous facilitent la vie tous les jours, et cette utilisation quotidienne a évidemment des conséquences sur leur propreté.

Pourquoi nettoyer quelque chose que nous rinçons après chaque utilisation? En fait, il y reste toujours une certaine quantité d’aliments, particulièrement dans les fentes du broyeur lui-même et de la rondelle de caoutchouc. Ces débris s’accrochent et deviennent un terreau fertile pour les bactéries qui peuvent nous rendre malades en entrant en contact avec nos mains ou avec les aliments que nous rinçons dans l’évier.

La laveuse et la sécheuse

Vos vêtements sentent peut-être la brise printanière, mais, selon Anna Caricari, représentante locale de Two Maids & A Mop, la salle de lavage est un véritable nid à poussière. « De la rouille et de la moisissure peuvent s’y former rapidement en raison de l’eau et des produits chimiques utilisés », explique-t-elle. Si votre machine à laver ne sent pas bon, essuyez la cuve et les compartiments.

Pour une laveuse à chargement par le haut, remplissez-la d’eau chaude, versez 2 tasses de vinaigre et 1/4 de tasse de bicarbonate de soude, et sélectionnez un cycle de lavage-rinçage. Pour une laveuse à chargement frontal, mélangez les ingrédients mentionnés et ajoutez 1/4 de tasse d’eau. Versez le détergent ainsi obtenu dans le compartiment à savon.

Pour la sécheuse, n’oubliez pas de nettoyer la sortie si elle est obstruée car elle contient des matériaux inflammables. Retirez toujours les peluches du filtre après chaque cycle de séchage. Pendant le grand ménage du printemps, vérifiez sous la machine et derrière, et examinez la sortie de sécheuse qui peut servir de nid douillet pour des rongeurs ou des oiseaux. Si vous avez une sécheuse au gaz, du monoxyde de carbone peut pénétrer dans votre maison à cause de conduits d’évacuation obstrués.

